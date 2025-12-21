Gazzetta rivela: “Ecco perché Stefano Pioli non si è voluto dimettere”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla situazione di Stefano Pioli, ancora sotto contratto con la Fiorentina. Il quotidiano svela il perché delle mancate dimissioni:
La Fiorentina ha ancora sotto contratto Stefano Pioli che era arrivato in viola, dopo l'esperienza in Arabia, la scorsa estate mettendo la firma su un accordo triennale, quindi fino a giugno 2028. Tre anni di contratto a tre milioni di euro netti a stagione lo hanno reso l'allenatore in assoluto più pagato da quando Rocco Commisso è diventato il proprietario del club, ma anche la lunghezza dell'accordo faceva pensare a un rapporto duraturo e con un progetto a lungo raggio, iniziato con grandi ambizioni e obiettivi di livello dopo la crescita del club nelle scorse stagioni. E invece Pioli è stato esonerato dopo la decima giornata di campionato, a seguito della sconfitta interna contro il Lecce. Ed è stato allontanato dalla società, dopo più di un giorno di riflessione sul da farsi, visto che il tecnico di Parma non ha mai pensato in alcun modo alle dimissioni perché è sempre stato convinto di poter cambiare rotta alla stagione e poter risollevare la situazione della squadra. Al suo posto il 7 novembre è stato ufficializzato Paolo Vanoli.
