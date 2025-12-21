Theo su Pioli: “Una famiglia, anni magici. A Bergamo ci rivoltò come un calzino”

Theo Hernandez torna a raccontare gli anni d’oro del Milan e lo fa rendendo omaggio a Stefano Pioli . Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il terzino francese individua un momento chiave, quasi uno spartiacque emotivo e tecnico, nella stagione che poi avrebbe portato allo scudetto del 2022.

«Dopo quel ko a Bergamo per 5-0 ci rivoltò come un calzino», ricorda Theo, ripensando a una delle sconfitte più pesanti dell’era recente rossonera. Una batosta che avrebbe potuto spezzare il gruppo e che invece divenne il punto di partenza della rinascita. «Ricordo i suoi discorsi e la sua calma. Lo scudetto è nato lì, con quella sconfitta», spiega, sottolineando la capacità di Pioli di tenere unita la squadra nel momento più difficile.