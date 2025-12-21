Theo Hernandez torna a raccontare gli anni d’oro del Milan e lo fa rendendo omaggio a Stefano Pioli. Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il terzino francese individua un momento chiave, quasi uno spartiacque emotivo e tecnico, nella stagione che poi avrebbe portato allo scudetto del 2022.
news viola
Theo su Pioli: “Una famiglia, anni magici. A Bergamo ci rivoltò come un calzino”
«Dopo quel ko a Bergamo per 5-0 ci rivoltò come un calzino», ricorda Theo, ripensando a una delle sconfitte più pesanti dell’era recente rossonera. Una batosta che avrebbe potuto spezzare il gruppo e che invece divenne il punto di partenza della rinascita. «Ricordo i suoi discorsi e la sua calma. Lo scudetto è nato lì, con quella sconfitta», spiega, sottolineando la capacità di Pioli di tenere unita la squadra nel momento più difficile.
Parole che restituiscono l’immagine di un Milan compatto, quasi familiare. «Eravamo una famiglia, sono stati anni magici, irripetibili, da batticuore», racconta Theo, fotografando un gruppo che ha saputo trasformare le difficoltà in forza collettiva.
E nel racconto spunta anche un ricordo personale, legato ai primi mesi in rossonero: «Pensare che con Giampaolo all’inizio non giocavo quasi mai… ma vabbé, ero appena arrivato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA