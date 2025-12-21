Dalla rissa al VP alla rinascita, Nazione: “Zaniolo, ecco cosa è cambiato a Udine”

Udine e Firenze: terre distanti, rendimenti contrastanti. Come è cambiato Zaniolo in questi ultimi mesi

Il percorso dell'Udinese di Runjaic negli ultimi mesi è stato infatti segnato da una forte discontinuità. Da ottobre a oggi l’Udinese ha alternato quasi con r egolarità quattro vittorie e quattro sconfitte , un andamento a fisarmonica che l’ha comunque mantenuta stabilmente nella parte centrale della classifica, al decimo posto in Serie A. Una squadra capace di accendersi all’improvviso, ma anche di spegnersi senza preavviso, rendendo ogni pronostico particolarmente rischioso.

Tra i motivi di maggiore attenzione per la Fiorentina c’è senza dubbio Nicolò Zaniolo. L’ex viola, classe ’99, a Udine sembra aver ritrovato continuità e fiducia: dal suo arrivo in Friuli ha messo a segno cinque gol tra campionato e Coppa Italia ed è diventato un punto fermo dello scacchiere bianconero. Nel 3-5-2 di partenza farà coppia con Davis, confermandosi un titolare pressoché inamovibile.