Il percorso dell'Udinese di Runjaic negli ultimi mesi è stato infatti segnato da una forte discontinuità. Da ottobre a oggi l’Udinese ha alternato quasi con regolarità quattro vittorie e quattro sconfitte, un andamento a fisarmonica che l’ha comunque mantenuta stabilmente nella parte centrale della classifica, al decimo posto in Serie A. Una squadra capace di accendersi all’improvviso, ma anche di spegnersi senza preavviso, rendendo ogni pronostico particolarmente rischioso.
Dalla rissa al VP alla rinascita, Nazione: “Zaniolo, ecco cosa è cambiato a Udine”
Tra i motivi di maggiore attenzione per la Fiorentina c’è senza dubbio Nicolò Zaniolo. L’ex viola, classe ’99, a Udine sembra aver ritrovato continuità e fiducia: dal suo arrivo in Friuli ha messo a segno cinque gol tra campionato e Coppa Italia ed è diventato un punto fermo dello scacchiere bianconero. Nel 3-5-2 di partenza farà coppia con Davis, confermandosi un titolare pressoché inamovibile.
Appaiono lontani, almeno per ora, i mesi difficili vissuti a Firenze. Arrivato lo scorso gennaio dal Galatasaray in condizioni fisiche tutt’altro che ideali, Zaniolo non riuscì mai a incidere realmente in maglia viola, chiudendo la sua breve esperienza con l’episodio amaro della rissa nello spogliatoio della Roma Primavera durante le finali scudetto disputate al Viola Park. Oggi il contesto è diverso, il rendimento pure. Lo scrive La Nazione.
