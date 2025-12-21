Biraghi, da ex capitano viola a risorsa d’emergenza: riflessioni aperte sul futuro

La situazione dell'ex capitano della Fiorentina: un anno fa l'approdo a Torino, 365 giorni dopo, l'addio?

21 dicembre 2025

Nell’emergenza difensiva del Torino torna utile anche chi ha trovato meno spazio, come Cristiano Biraghi, ex capitano della Fiorentina oggi al Torino. L’esterno può rappresentare una risorsa anche nel terzetto difensivo: da braccetto ha già giocato in passato (con Palladino) e Baroni non esclude questa soluzione.

«Non è solo un’alternativa, è un giocatore importante», ha ribadito il tecnico granata, che a inizio stagione lo definiva «un titolare, un capitano». Parole di stima che però si scontrano con un minutaggio in calo: dopo un avvio da titolare, Biraghi ha progressivamente perso spazio, superato spesso da Lazaro anche fuori ruolo.

Tra qualche acciacco fisico e scelte tecniche, nelle ultime settimane solo contro il Genoa è partito dall’inizio. Ora, con le assenze di Coco e Masina, può tornare utile in un reparto corto, ma il tema resta aperto in vista del mercato di gennaio.

Un anno fa il Torino aveva puntato forte su di lui e nel girone di ritorno era diventato un punto fermo. Oggi le gerarchie sono cambiate: leader nello spogliatoio, ma in campo lo spazio è diminuito. Lo scrive Tuttosport.