“Serve una commissione d’indagine”. Lavori Franchi, in Comune si cerca conciliazione

Sono ore ad alta intensità per il futuro della Fiorentina, dentro e fuori dal campo. Oggi la sfida da dentro o fuori contro l’Udinese, domani invece il possibile snodo politico legato allo stadio Franchi, con il dibattito in Consiglio comunale sulla delibera presentata da Alessandro Draghi (FdI) , che chiede l’istituzione di una commissione d’indagine sui lavori.

In realtà, la discussione potrebbe anche slittare. È infatti in corso una trattativa tra la maggioranza - con il capogruppo Pd Luca Milani in prima linea - e lo stesso Draghi. Al consigliere di Fratelli d’Italia sarebbe stato chiesto, in via informale, di non portare l’atto in aula, anche alla luce di un clima che potrebbe diventare delicato qualora la Fiorentina non ottenesse un risultato positivo oggi.