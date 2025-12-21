Paratici convince: buoni rapporti con Lucci-Ramadani. E meno radicale di Giuntoli

Un'offerta importante, sia a livello economico che in termini di durata, sul quale Fabio Paratici riflette. Come scrive il Corriere Fiorentino, la risposta definitiva del co-direttore del Tottenham è attesa nelle prossime ore, con l'ex Juve che sta cercando di capire se l'ipotesi di tornare in Italia e i programmi viola saranno sufficienti a convincerlo. Le sensazioni sono positive, con l'accordo pluriennale che consentirebbe al dirigente di impostare un piano di ripartenza a lunga scadenza.

Paratici ha "vinto" il ballottaggio con Giuntoli, poiché - si legge - rispetto all'ex Carpi e Napoli avrebbe un approccio meno radicale in termini di cambiamenti interni e per i buoni rapporti sviluppati in passato con procuratori del calibro di Lucci e Ramadani, con i quali ha trattato in passato per Bonucci, Chiesa e Cuadrado.