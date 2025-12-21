Sulle spalle dei giganti. De Gea-Kean, si passa da loro per uscire dalla crisi

La stagione della Fiorentina passa da portiere e centravanti. Due top player che le altre in lotta per la salvezza non hanno

Un navigato dirigente molto conosciuto da queste parti (Pantaleo Corvino) ripete sempre che nella vita si può sbagliare moglie ma non il portiere e il centravanti. E la Fiorentina sembrava averli proprio azzeccati, scrive il Corriere dello Sport - Stadio. De Gea dopo 500 presenze al Manchester United e un anno sabbatico aveva dimostrato di essere tutt'altro che arrugginito. Kean, dopo essere stato scaricato dalla Juventus ha scritto 25 reti in 44 gare alla prima annata a Firenze. Per questo, per entrambi, è arrivata la doppia conferma con rinnovi da top.