Un navigato dirigente molto conosciuto da queste parti (Pantaleo Corvino) ripete sempre che nella vita si può sbagliare moglie ma non il portiere e il centravanti. E la Fiorentina sembrava averli proprio azzeccati, scrive il Corriere dello Sport - Stadio. De Gea dopo 500 presenze al Manchester United e un anno sabbatico aveva dimostrato di essere tutt'altro che arrugginito. Kean, dopo essere stato scaricato dalla Juventus ha scritto 25 reti in 44 gare alla prima annata a Firenze. Per questo, per entrambi, è arrivata la doppia conferma con rinnovi da top.
Sulle spalle dei giganti. De Gea-Kean, si passa da loro per uscire dalla crisi
In una crisi così ampia - scrive il quotidiano - difficile addossare colpe solo ai singoli, ma lo spagnolo già alla prima a Cagliari aveva fatto intravedere cenni di cedimento con un intervento goffo nei minuti finali che generò l'1-1 di Luperto. Il centravanti della Nazionale, mister 62 milioni di clausola, non può essere accusato di essere comunque un fattore in un attacco da encefalogramma piatto, ma a referto ha messo solo due gol rispetto ai nove dello scorso anno arrivati a questo punto della stagione. Soprattutto da loro, Vanoli si aspetta una risposta sul campo. Per salvare la panchina del proprio tecnico devono di nuovo salire in cattedra loro due che, fino a prova contraria, le altre in lizza per la lotta salvezza non hanno.
