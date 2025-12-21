Gazzetta si domanda: “Oggi, chi decide alla Fiorentina? Al VP hanno capito una cosa”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla società viola. La Fiorentina ha scelto di chiamare Paratici quando ha capito di aver bisogno di una guida, e in fretta. L'addio del direttore sportivo Daniele Pradè, arrivato il primo novembre dopo mesi di contestazione in città, ha lasciato un vuoto in società, ovviamente non chiuso dal cambiamento di ruolo di Roberto Goretti. E allora, oggi, chi decide?
Alessandro Ferrari è una figura importante ma dedicata soprattutto a stadio, Lega e vicende extra-campo. Il presidente Commisso, anche per i problemi di salute, prende le decisioni dagli Stati Uniti ma non è a Firenze nella quotidianità. I tifosi, non per caso, da settimane chiedono l'ingresso in società di una figura forte, con responsabilità.
