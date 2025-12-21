Sul Corriere Fiorentino troviamo un appello di un tifoso, abbonato di lungo corso, attraverso una lunga lettera al quotidiano. Eccone un'estratto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa L’appello: “Commisso, non ci infligga una pena che ci porteremo dietro per anni”
news viola
L’appello: “Commisso, non ci infligga una pena che ci porteremo dietro per anni”
La lettera aperta di un tifoso al Corriere Fiorentino
Caro signor Presidente, mi permetto di disturbarla con queste poche righe, solo perché, le dirò, veramente mi crescono dal cuore. Istruito a dovere dal mio babbo, fin da piccolo, perché in questa materia bisogna esser sempre attenti ai figli, ché non dirazzino, anch’io del resto ho fatto lo stesso coi miei, seguo con affetto e partecipazione la Fiorentina, da più di 60 anni. [...] Qualcosa di buono l’abbiamo pur fatta, in verità. Qualche bella soddisfazione ce la siamo tolta; ma abbiamo anche patito retrocessioni, fallimenti, penalizzazioni feroci. Insomma di tutto e di più. Poi è arrivato lei. E tutti abbiamo pensato, ancora una volta, ad un nuovo inizio. Indefessi e ottimisti. D’altra parte si sa, nella vita si può cambiar tutto: lavoro, affetti, Paese, qualcuno addirittura la religione, ma non la squadra del cuore; quella è immodificabile. [...] Ora Signor Presidente, sappiamo bene tutti che i drammi veri sono ben altri. Di ogni sorta. La realtà si incarica di metterceli sotto al naso quotidianamente; anzi, in verità, anche molte più volte nella medesima giornata. Però, mi creda, il dramma, esclusivamente sportivo beninteso, di una Fiorentina così sconsolatamente e quasi irreparabilmente ultima, ha un suo peso, per Firenze e per chi ci tiene. Perché? Ma perché, prima di tutto, non era mai successo prima. Nonostante gli alti e i bassi, le Fiorentine povere e modeste, e quelle retrocesse e fallite, una disfatta sportiva di queste proporzioni non la si ricorda, a memoria d’uomo. Ultimi. O meglio: di gran lunga ultimi, dopo gli ultimi. Vengo al nocciolo, quindi. E la prego, Signor Presidente, faccia, o comunque faccia fare, qualcosa. Non ci infligga una pena, tutta sportiva, varrà la pena di ripeterlo, che saremmo costretti a portarci dietro per anni. [...]
© RIPRODUZIONE RISERVATA