Se perde, Vanoli salta. Nazione: “Il primo nome della Fiorentina è Ballardini”

Nazione sul nuovo allenatore

Redazione VN 21 dicembre - 09:15

Il futuro di Vanoli è legato a doppio filo al risultato di Fiorentina-Udinese, una partita che chiarirà in modo quasi definitivo il suo destino in panchina. La deludente prova di Losanna non ha rafforzato la fiducia nella sua gestione, anzi ha accentuato i dubbi, soprattutto perché ci si attendevano segnali incoraggianti in vista di quello che era da tutti considerato il vero esame decisivo.

La squadra continua a fallire le gare chiave, un problema già emerso prima con Pioli e poi con lo stesso Vanoli. Dopo un avvio che aveva lasciato intravedere buone sensazioni — come i pareggi contro Genoa e Juventus — le certezze si sono progressivamente sgretolate, riportando la Fiorentina in una situazione di forte precarietà tecnica e psicologica.

In caso di vittoria, la permanenza di Vanoli non sarebbe in discussione; un risultato negativo, invece, aprirebbe ufficialmente il casting per la panchina. Le opzioni sono tre: il ritorno di Pioli, ancora sotto contratto; una nuova e forse più duratura chance per Daniele Galloppa; oppure l’affidamento a uno specialista delle salvezze, con i nomi più caldi di Davide Ballardini, che sarebbe in pole, e Beppe Iachini, quest’ultimo ancora in ottimi rapporti con Rocco Commisso. Lo scrive la Nazione.