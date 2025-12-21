Non si va verso il tutto esaurito per la sfida di oggi contro l'Udinese. Secondo gli ultimi dati ufficiali, all’Artemio Franchi sono attesi circa 19mila spettatori, un numero lontano dal colpo d’occhio visto soltanto una settimana fa, quando gli spalti erano stati riempiti in ogni ordine di posto. Stavolta il clima sarà inevitabilmente diverso, più freddo e carico di tensione, e difficilmente lo stadio potrà risultare compatto e trascinante come in altre occasioni. Grande curiosità riguarda soprattutto la risposta del pubblico della Curva, che ha annunciato una forma di protesta. Lo scrive il Corriere dello Sport.
Curva in protesta e clima sugli spalti: gli spettatori attesi per Fiorentina-Udinese
