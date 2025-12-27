Parma, Cuesta chiama a raccolta i tifosi: attesi 20.000 spettatori al Tardini

"Ci piacerebbe tantissimo che fossero con noi, la loro spinta può aiutare i ragazzi ad alzare il livello della prestazione", ha detto alla vigilia l'allenatore. E come riporta Tuttosport, la risposta del popolo gialloblù ci sarà eccome: previsti 20.000 spettatori al Tardini. "Dobbiamo tramutare l'amarezza in energia positiva, mi aspetto una prova importante, condita da tanta aggressività e con un giusto approccio", afferma Cuesta.