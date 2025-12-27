Dopo il riposo forzato nell'ultimo turno di campionato (il Napoli era impegnato nella Supercoppa italiana), il Parma aspetta la Fiorentina per riprendere il proprio cammino in campionato. Il ko subito proprio al Tardini lo scorso 13 dicembre brucia ancora ed i ducali contro la Fiorentina vogliono essere grandi protagonisti. Anche per questo il tecnico degli emiliani, lo spagnolo Carlos Cuesta, chiede l'aiuto dei propri tifosi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Parma, Cuesta chiama a raccolta i tifosi: attesi 20.000 spettatori al Tardini
altre news
Parma, Cuesta chiama a raccolta i tifosi: attesi 20.000 spettatori al Tardini
Dopo aver saltato l'ultimo turno a causa della Supercoppa, i ducali vogliono riprendere la corsa in classifica
"Ci piacerebbe tantissimo che fossero con noi, la loro spinta può aiutare i ragazzi ad alzare il livello della prestazione", ha detto alla vigilia l'allenatore. E come riporta Tuttosport, la risposta del popolo gialloblù ci sarà eccome: previsti 20.000 spettatori al Tardini. "Dobbiamo tramutare l'amarezza in energia positiva, mi aspetto una prova importante, condita da tanta aggressività e con un giusto approccio", afferma Cuesta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA