La Nazione

Nazione: “Contro il Parma tutti sotto esame. Uno sguardo al mercato di gennaio”

Contro il Parma tutti saranno sotto lo sguardo della società
Contro il Parma sarà una partita delicatissima sia per la necessità da parte della Fiorentina di trovare punti e continuità, sia perché vincere significherebbe rallentare una possibile concorrente.

Inoltre, secondo quanto riporta La Nazione, sarà l'ultima partita (oltre che del 2025) con questa formazione perché già il 4 gennaio contro la Cremonese la società potrebbe aver cambiato qualcosa in merito alle uscite o entrate. Comuzzo, Dodò, Gudmundsson, Piccoli, Dzeko. Tutti sono sotto esame.

