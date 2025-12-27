Rep: “Vanoli, il suo gol al Tardini come la stagione viola. Vietato fallire”

Stefano Cappellini, sulle pagine de La Repubblica, analizza il momento della Fiorentina in vista della sfida contro il Parma:
Paolo Vanoli segnò il gol vittoria al Tardini nella finale di andata della coppa Italia
Paolo Vanoli, nella finale di andata della coppa Italia 2000-2001, segnò un gol proprio sotto la curva Tardini che oggi sarà piena di tifosi viola. La rete nasce da una clamorosa svirgolata di Vanoli stesso. La speranza è che la Fiorentina sia come quell'azione: dopo un avvio svirgolato trovi la gioia. Contro il Parma è vietato fallire, significherebbe ripiombare nel tunnel della depressione. Vincerne due di seguito, altro che Natale, sarebbe un Carnevale, roba che forse torna pure Edmundo a fare festa su un carro improvvisato alle Cascine.
