VN – Nicolussi Caviglia, sondaggio di una “competitor” viola per il centrocampista

Il Cagliari sta sondando la possibilità di far approdare in Sardegna il centrocampista.

Hans Nicolussi Cavigliasta sicuramente deludendo in questa prima parte di stagione, con il centrocampista che non è riuscito ad ora a mettere in campo prestazioni convincenti con la Fiorentina. Anche per questo motivo, le sirene di mercato tornano a suonare per lui. In particolare, si registra al momento l'interesse di una squadra su tutte, con il Cagliari, ad ora "competitor" dei gigliati nella lotta-salvezza, che sta monitorando con interesse il centrocampista classe 2000.