CorSport: “Richardson ai saluti. I motivi della mancata convocazione”

Amir Richardson non compare tra i convocati di Parma-Fiorentina. L'esclusione, fa sapere la società, è legata esclusivamente a una scelta tecnica. Una presa di posizione da parte del club dovuta a quanto successo nei giorni scorsi, con un'intervista non autorizzata dalla società e rilasciata all'Equipe .

Il marocchino si è messo sul mercato in pratica, togliendosi pure qualche sassolino per il trattamento a lui riservato dagli allenatori e dalla stessa società. Che non l'ha presa bene dato il silenzio stampa in corso da quasi due settimane. Oltre al fatto, poi, che Richardson nelle ultime gare aveva trovato più spazio. Il centrocampista sarà, molto probabilmente, il primo a partire durante il mercato invernale. Lo riporta il Corriere dello Sport.