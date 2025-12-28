La moViola: Guida non sbaglia nulla, il dubbio sui contatti di Parisi e Kean

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7: Ottima direzione di Guida, sempre vicino all'azione e sicuro nelle decisioni. Ci sono tre proteste nelle due aree, ma Guida è bravo a non intervenire sulle cadute di Parisi (5' primo tempo: Bernabé fa di tutto per togliere la gamba, il cgntatto è lieve), Kean (20' della ripresa: è lui ad allargare il piede mentre si avvicina Circati), Pellegrino (34' del secondo tempo: regolare il contrasto di Pongracic).

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Guida si conferma in ottima forma, riesce a tenere una gara difficile. Due episodi in area del Parma, entrambi ben letti in diretta, cosa che ha facilitato il compito del VAR, regolare la rete che ha deciso il match. Dopo appena quattro minuti, la Fiorentina chiede un rigore: Parisi slalomeggia, in area viene affrontato da Bernabè che sembra non toccarlo. Il giocatore viola finisce a terra, Guida è molto vicino all’azione e fa segno che non c’è nulla, le immagini al rallentatore gli danno ragione. Se contatto c’è, è leggerissimo. Proteste viola anche nella ripresa, quando Sorensen va per affrontare Kean in area gialloblu: non si apprezzano tocchi decisivi, soprattutto sulla gamba destra che è quella che Kean si tiene, anche in questo caso la decisione di Guida sembra corretta. Coretto anche il giallo per Madragora,’intervento su Bernabè è con la gamba alta, ma non c’è quasi contatto. Nessun dubbio sulla bontà della rete di Sorensen: sul cross di Benedyczak, Pellegrino liscia il pallone, fornendo involontariamente l’assist per il compagno, tenuto in gioco sicuramente da Dodo e Comuzzo (forse anche da Fortini).