Richardson non convocato, c’è aria di addio? La motivazione dei viola

La motivazione dietro la scelta di non convocare il giovane centrocampista.
La Fiorentina ha diramato poco fa la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Parma. Tra questi, spicca l'assenza di Amir Richardson, con  il centrocampista viola che non è stato convocato ufficialmente per scelta tecnica.

Probabile che sullo sfondo ci siano le dichiarazioni dello stesso Richardson rilasciate recentemente ai media francesi nelle quali il calciatore auspicava una partenza da Firenze, con il franco-marocchino che nel frattempo non prenderà parte alla trasferta contro il Parma.

FLORENCE, ITALY - DECEMBER 11: Amir Richardson of ACF Fiorentina in action during the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD5 match between ACF Fiorentina and FC Dynamo Kyiv at Stadio Artemio Franchi on December 11, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
