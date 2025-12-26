La Fiorentina ha diramato poco fa la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Parma. Tra questi, spicca l'assenza di Amir Richardson, con il centrocampista viola che non è stato convocato ufficialmente per scelta tecnica.
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Richardson non convocato, c’è aria di addio? La motivazione dei viola
news viola
Richardson non convocato, c’è aria di addio? La motivazione dei viola
La motivazione dietro la scelta di non convocare il giovane centrocampista.
Probabile che sullo sfondo ci siano le dichiarazioni dello stesso Richardson rilasciate recentemente ai media francesi nelle quali il calciatore auspicava una partenza da Firenze, con il franco-marocchino che nel frattempo non prenderà parte alla trasferta contro il Parma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA