Richardson: “Preferirei andarmene dalla Fiorentina. Il Nizza la mia priorità”

Il centrocampista della Fiorentina, Amir Richardson, ha parlato a L'Equipe della sua situazione in viola e della voglia di tornare a giocare con continuità. Dopo un mercato estivo che lo aveva quasi visto salutare, è rimasto a Firenze senza trovare minuti. Su di lui è emerso l'interesse di diversi club (Strasburgo, Levante, Valencia e Colonia), il Nizza il più impaziente di tutti, club bel quale è cresciuto. Queste le sue parole sulla situazione: