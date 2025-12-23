Il centrocampista della Fiorentina, Amir Richardson, ha parlato a L'Equipe della sua situazione in viola e della voglia di tornare a giocare con continuità. Dopo un mercato estivo che lo aveva quasi visto salutare, è rimasto a Firenze senza trovare minuti. Su di lui è emerso l'interesse di diversi club (Strasburgo, Levante, Valencia e Colonia), il Nizza il più impaziente di tutti, club bel quale è cresciuto. Queste le sue parole sulla situazione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Richardson: “Preferirei andarmene dalla Fiorentina. Il Nizza la mia priorità”
news viola
Richardson: “Preferirei andarmene dalla Fiorentina. Il Nizza la mia priorità”
Le parole del centrocampista della Fiorentina, Amir Richardson, sulla voglia di tornare in Francia nella squadra che lo ha cresciuto
A dire il vero, ho attraversato momenti difficili fuori dal campo, ma dal punto di vista calcistico, ho fatto bene negli ultimi mesi. Devo ammettere che non capivo bene la mia situazione. L'ex allenatore (Stefano Pioli, ndr) mi ha detto che contava su di me; la società non voleva lasciarmi andare, se non forse a fine agosto. Ma ho giocato pochissimo. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferirei andarmene quest'inverno.
LEGGI ANCHE
Sul Nizza—
E' la mia squadra del cuore. Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che stanno attraversando un periodo difficile, ma onestamente il Nizza è un ottimo club di Ligue 1. Tutti attraversano momenti difficili. Il Nizza è chiaramente la mia priorità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA