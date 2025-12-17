Intervenuto in occasione dell'evento "Da Palasport a Forum. La storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti", Marco Masini, cantante e tifoso vip della Fiorentina, ha parlato ai media presenti, tra cui Violanews:
Masini: “Io mi preoccupo per i bambini e i padri di Firenze. Lo trovo ingiusto”
Se non si è dentro l'ambiente non si possono sapere certe cose. Condivido ogni tipo di comunicato da parte delle associazioni di tifosi e della curva, i bambini qualche volta dovranno vederla anche vincere questa squadra. Mi preoccupo per i bambini e per i padri che perdono credibilità nei loro confronti coi racconti. La trovo una cosa ingiusta. Spero che la Fiorentina sia fuori dalla zona retrocessione per l'inizio del festival, a fine febbraio, perché se non lo fosse penso che ci possa rimanere fino in fondo.
