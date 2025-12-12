Dinamo, Zakharchenko: “Impagabile giocare contro Kean. Fiorentina più fortunata”

Il difensore della Dinamo Kiev Vladislav Zakharchenko ha parlato dopo la partita giocata contro la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da dynamo.kiev.ua:
Certo, ci sono emozioni un po’ negative, perché volevamo vincere, volevamo fare punti. Ma ci sono anche emozioni positive, perché mi è stato dato spazio nell’undici titolare, cosa davvero piacevole. Per me è un’esperienza impagabile giocare contro giocatori come Kean e Džeko. Quindi le emozioni sono miste. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma anche la Fiorentina ne ha avute. Qui dipende da chi è più fortunato: loro hanno concretizzato le loro, noi no.
