Bruni: “Domenica la partita della paura. Spero che il Franchi sia intelligente”

Fiorentina-Verona sarà la partita. I viola non possono sbagliare, dato che sono ancora a quota 0 vittorie in campionato. 3 punti consentirebbero a Paolo Vanoli di accorciare sulla zona salvezza, e lavorare con più serenità. Luciano Bruni , doppio ex della gara, ha parlato ai microfoni di Hellaslive:

"Domenica sarà la partita della paura. Si affronteranno due squadre inguaiate a livello di classifica. La vittoria dell’Hellas contro l’Atalanta ha rialzato il morale della squadra scaligera, discorso diverso invece per la Fiorentina. La pressione ce l’avranno più loro, una situazione davvero difficile quella che sta attraversando la squadra di Vanoli. Mi aspetto una battaglia, dove ci sarà da entrambe le parti il timore e la paura di perdere. La Fiorentina, a differenza del Verona, ha un unico risultato a disposizione. Giocando però a Firenze, i gialloblù potrebbero anche approfittare delle debolezze che ha evidenziato la Viola. Il fattore campo incide, ma in certi momenti. Bisognerà vedere se ai primi errori, partiranno i fischi da parte dei tifosi di casa. Mi auguro che il pubblico della Fiorentina sia intelligente e non inizi subito a rumoreggiare. Questa potrebbe diventare un’arma a favore del Verona."