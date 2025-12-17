L’appello di Carlo Conti: “Via l’arancione dalle maglie e poi il viola sulla pelle”

Intervenuto in occasione dell'evento "Da Palasport a Forum. La storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti",Carlo Conti, volto della televisione e tifoso vip della Fiorentina, ha parlato ai media presenti, tra cui Violanews:
"Ci vuole a questo punto una prova di grande orgoglio e di rispetto da parte di giocatori e club nei confronti di Firenze e della Fiorentina. Prima di tutto chiederei di togliere la maglia arancione, poi di applicarsi quella viola sulla pelle. Un super manager? Non saprei, ma credo che comunque serva una grande scossa, ci vogliono i cosiddetti attributi. Se la Fiorentina dovesse giocare i playoff di Conference? Mi dovrei dividere tra una presentazione e l'altra, col monitor dietro le quinte. L'ho fatto a Verona per Fiorentina-Napoli a settembre, ogni volta che rientravo in scena ero sempre più nervoso".
