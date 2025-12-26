La Fiorentina di Paolo Vanoli ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per la sfida di domani al Tardini contro il Parma. Contro i crociati, per i viola sarà un vero e proprio scontro diretto, con Vanoli che non potrà contare sull'infortunato Pablo Marì e su Jacopo Fazzini.
I convocati per Parma-Fiorentina: torna finalmente Gosens!
Le scelte della Fiorentina in vista di Parma.
Torna a disposizione invece Robin Gosens, mentre Amir Richardson non è stato convocato per scelta tecnica dalla Fiorentina, forse a causa delle ultime dichiarazioni ai media francesi. Ecco di seguito la lista completa dei viola.
