I convocati per Parma-Fiorentina: torna finalmente Gosens!

Gosens
Le scelte della Fiorentina in vista di Parma.
Redazione VN

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per la sfida di domani al Tardini contro il Parma. Contro i crociati, per i viola sarà un vero e proprio scontro diretto, con Vanoli che non potrà contare sull'infortunato Pablo Marì e su Jacopo Fazzini.

Torna a disposizione invece Robin Gosens, mentre Amir Richardson non è stato convocato per scelta tecnica dalla Fiorentina, forse a causa delle ultime dichiarazioni ai media francesi. Ecco di seguito la lista completa dei viola.

 

