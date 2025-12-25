Barcellona e Juventus, sfida per la difesa: nel mirino un ex obiettivo viola

Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth, è l'obiettivo concreto di Juventus e Barcellona. In ben due sessioni di mercato il suo nome è finito nel mirino della Fiorentina

Per molte sessioni di mercato il nome di Marcos Senesi è stato accostato alla Fiorentina. Il centrale argentino, oggi al Bournemouth, era finito nel taccuino dei dirigenti viola nell'estate 2022. Prima del suo approdo in Premier League, la Fiorentina lo aveva individuato come un possibile rinforzo per il reparto arretrato, ma le sirene del calcio inglese e l'offerta del Bournemouth rese impossibile la trattativa del club viola col Feyenoord.

Anche nell'estate successiva il profilo di Senesi era tornato di moda per la difesa di Vincenzo Italiano, ma l'interesse dei viola non si tramutò mai in un'offerta definitiva.

Senesi presto in Italia? — Oggi quel nome torna prepotentemente d’attualità, ma questa volta a muoversi sono i giganti del calcio europeo. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il difensore argentino del Bournemouth sarebbe finito nel mirino della Juventus e del Barcellona. I bianconeri cercano rinforzi affidabili per la difesa, mentre i blaugrana guardano a lui come un’opportunità per dare solidità al reparto arretrato, viste anche le prolungate assenze di Araujo e Christensen.

A rendere l'affare particolarmente appetibile per le due big è la situazione contrattuale: Senesi è infatti in scadenza di contratto (giugno 2026), il che costringe il Bournemouth a valutare la cessione immediata per non rischiare di perderlo a parametro zero. Una condizione di vantaggio che Juventus e Barcellona vogliono sfruttare, mettendo sul piatto un'offerta al ribasso per un centrale che ha ormai raggiunto la piena maturità internazionale.