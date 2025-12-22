Viola News
la supercoppa italiana 2025

Supercoppa Italiana [LIVE] – La finale Napoli-Bologna in tempo reale

Supercoppa Italiana [LIVE] – La finale Napoli-Bologna in tempo reale - immagine 1
I tabellini e le cronache testuali in tempo reale di tutti gli incontri che assegnano la Supercoppa Italiana 2025
Roberto Vinciguerra
SUPERCOPPA ITALIANA 2025

LEGGI L'ALBO D'ORO

SEMIFINALI
Riyad, 18/12/2025 - h. 20:00
NAPOLIMILAN2-0
RETI: 39 Neres, 63 Hojlund
 
Riyad, 19/12/2025 - h. 20:00
BOLOGNAINTER1-1 (3-2 cdr)
RETI: 2 Thuram (I), 35 Orsolini rig. (B)
 
FINALE
Riyad, 22/12/2025 - h. 20:00
NAPOLIBOLOGNA[LIVE]
RETI:  
 

