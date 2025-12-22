SUPERCOPPA ITALIANA 2025
la supercoppa italiana 2025
Supercoppa Italiana [LIVE] – La finale Napoli-Bologna in tempo reale
I tabellini e le cronache testuali in tempo reale di tutti gli incontri che assegnano la Supercoppa Italiana 2025
|SEMIFINALI
|Riyad, 18/12/2025 - h. 20:00
|NAPOLI
|MILAN
|2-0
|RETI: 39 Neres, 63 Hojlund
|Riyad, 19/12/2025 - h. 20:00
|BOLOGNA
|INTER
|1-1 (3-2 cdr)
|RETI: 2 Thuram (I), 35 Orsolini rig. (B)
|FINALE
|Riyad, 22/12/2025 - h. 20:00
|NAPOLI
|BOLOGNA
|[LIVE]
|RETI:
