Di seguito i rendimenti degli allenatori viola dopo le prime tre gare ufficiali durante la gestione Commisso -> LEGGI L'ELENCO AGGIORNATO DI TUTTE LE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA DELLA STAGIONE 2025-26
VIOLA NEWS statistiche Rendimenti allenatori dopo 3 gare nell’era Commisso: nessuno peggio di Vanoli
gli allenatori dell'era commisso
Rendimenti allenatori dopo 3 gare nell’era Commisso: nessuno peggio di Vanoli
L'analisi statistica dei rendimenti degli allenatori della Fiorentina dopo le prime 3 gare ufficiali durante la gestione Commisso. Il bilancio di Vanoli è il peggiore
|V
|N
|P
|Montella (2019)
|1
|0
|2
|Iachini (2020)
|2
|1
|0
|Prandelli (2020)
|1
|0
|2
|Italiano (2021)
|2
|0
|1
|Palladino (2024)
|0
|3
|0
|Pioli (2025)
|2
|1
|0
|Vanoli (2025)
|0
|2
|1
