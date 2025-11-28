Viola News
Rendimenti allenatori dopo 3 gare nell’era Commisso: nessuno peggio di Vanoli

L'analisi statistica dei rendimenti degli allenatori della Fiorentina dopo le prime 3 gare ufficiali durante la gestione Commisso. Il bilancio di Vanoli è il peggiore
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito i rendimenti degli allenatori viola dopo le prime tre gare ufficiali durante la gestione Commisso  ->  LEGGI L'ELENCO AGGIORNATO DI TUTTE LE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA DELLA STAGIONE 2025-26

VNP
Montella (2019)102
Iachini (2020)210
Prandelli (2020)102
Italiano (2021)201
Palladino (2024)030
Pioli (2025)210
Vanoli (2025)021

 

