Di seguito la classifica di Serie A 2025-26 con i punteggi calcolati dall'undicesima giornata, cioè da quando Paolo Vanoli ha sostituito Stefano Pioli alla guida tecnica della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
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VIOLA NEWS statistiche Fiorentina ancora in Conference League con i punti fatti con Vanoli
statistiche
Fiorentina ancora in Conference League con i punti fatti con Vanoli
La classifica di Serie A calcolata dall'arrivo sulla panchina della Fiorentina di Paolo Vanoli (undicesima giornata)
|SQUADRA
|P.ti
|G.
|1
|CL
|INTER
|65
|27
|2
|CL
|COMO
|51
|27
|3
|CL
|NAPOLI
|51
|27
|4
|CL
|JUVENTUS
|50
|27
|5
|EL
|MILAN
|49
|27
|6
|EL
|ROMA
|49
|27
|7
|ECL
|F I O R E N T I N A
|37
|27
|8
|BOLOGNA
|37
|27
|9
|LAZIO
|36
|27
|10
|SASSUOLO
|36
|27
|11
|ATALANTA
|35
|27
|12
|PARMA
|35
|27
|13
|UDINESE
|35
|27
|14
|GENOA
|35
|27
|15
|TORINO
|31
|27
|16
|CAGLIARI
|31
|27
|17
|LECCE
|26
|27
|18
|B
|CREMONESE
|20
|27
|19
|B
|HELLAS VERONA
|16
|27
|20
|B
|PISA
|12
|27
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