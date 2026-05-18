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Fiorentina ancora in Conference League con i punti fatti con Vanoli

Vanoli
La classifica di Serie A calcolata dall'arrivo sulla panchina della Fiorentina di Paolo Vanoli (undicesima giornata)
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito la classifica di Serie A 2025-26 con i punteggi calcolati dall'undicesima giornata, cioè da quando Paolo Vanoli ha sostituito Stefano Pioli alla guida tecnica della Fiorentina  ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

 

SQUADRAP.tiG.
1CLINTER   6527
2CLCOMO5127
3CLNAPOLI5127
4CLJUVENTUS5027
5ELMILAN4927
6ELROMA4927
7ECLF I O R E N T I N A3727
8BOLOGNA3727
9LAZIO3627
10SASSUOLO3627
11ATALANTA3527
12PARMA3527
13UDINESE3527
14GENOA3527
15TORINO3127
16CAGLIARI3127
17LECCE2627
18BCREMONESE 2027
19BHELLAS VERONA1627
20BPISA 1227

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