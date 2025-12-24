Viola News
Il solito De Laurentiis: “Si gioca troppo, i vertici del calcio sono inadeguati”

Il patron del Napoli tuona: "Ci stanno facendo venire l'incubo infortuni. Per il 26 cosa voglio? Un corno contro gli iettatori"
Redazione VN

Il solito Aurelio De Laurentiis. Persino gli auguri di Natale per il patron del Napoli diventano l’occasione giusta per tirare qualche stoccata alle istituzioni del calcio. Così si è lasciato andare ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club:

[...]Ci stanno facendo venire gli incubi degli infortuni, perché si gioca troppo. Noi abbiamo dei grandi signorotti che comandano il calcio. Il problema è che tutti vogliono aggiungere e nessuno vuol levare: i nostri calciatori, pagati da noi, vengono dati alla Nazionale con una leggerezza incredibile, quando dovrebbe essere il club a decidere. A questi signori che governano il calcio a livello mondiale non interessa la protezione del tifoso per il quale il campionato nazionale ha vero valore. Si deve ripercorrere l'atlante dei problemi che affliggono il calcio italiano e soltanto i proprietari hanno la capacità in 24 ore di prendere le decisioni del caso.

