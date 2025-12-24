Il solito Aurelio De Laurentiis. Persino gli auguri di Natale per il patron del Napoli diventano l’occasione giusta per tirare qualche stoccata alle istituzioni del calcio. Così si è lasciato andare ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club:
Il solito De Laurentiis: “Si gioca troppo, i vertici del calcio sono inadeguati”
Il patron del Napoli tuona: "Ci stanno facendo venire l'incubo infortuni. Per il 26 cosa voglio? Un corno contro gli iettatori"
[...]Ci stanno facendo venire gli incubi degli infortuni, perché si gioca troppo. Noi abbiamo dei grandi signorotti che comandano il calcio. Il problema è che tutti vogliono aggiungere e nessuno vuol levare: i nostri calciatori, pagati da noi, vengono dati alla Nazionale con una leggerezza incredibile, quando dovrebbe essere il club a decidere. A questi signori che governano il calcio a livello mondiale non interessa la protezione del tifoso per il quale il campionato nazionale ha vero valore. Si deve ripercorrere l'atlante dei problemi che affliggono il calcio italiano e soltanto i proprietari hanno la capacità in 24 ore di prendere le decisioni del caso.
