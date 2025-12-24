Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato così del momento della Fiorentina:
Polverosi su Gudmundsson: “L’anno scorso mi ricordava Balotelli”
Così il giornalista sul talento islandese
Fagioli? Col Verona è stato l'unico a capire un po' il senso della partita. L'inizo è confortante. Ma ora dipende tutto da Parma. Se la Fiorentina la Fiorentina resta ultima da sola dopo 17 partite. Gudmunsson? Anno scorso veniva a prendersi il pallone a centrocampo. Mi ricordava quello che faceva Balotelli, uno dotato di poca intelligenza tattica. In nazionale, quando aveva palla Pirlo tornava indietro invece di andare in profondità. Lo stesso faceva Gudmundsson lo scorso anno.
