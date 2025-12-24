Parma, Oristanio: “Fiorentina? La affronteremo a viso aperto”

Viola News
"Il Parma non deve pensare alla situazione in cui versa la Fiorentina. È una partita importante, ma come quelle che arriveranno dopo"
L'attaccante dei ducali Gaetano Oristanio ha dato un'intervista alla Gazzetta di Parma. Tra i temi affrontati ovviamente anche la sfida salvezza contro la Fiorentina, sabato prossimo:

Lo ha detto bene anche Ondrejka: è una partita importante, ma né più né meno di quelle che arriveranno dopo. Sappiamo bene che ogni partita vale molto per la classifica e può fare la differenza. Noi dobbiamo ragionare un passo alla volta, senza fare troppi calcoli, ma badando alla sostanza. Il Parma non deve pensare alla situazione in cui versa la Fiorentina. Le energie dobbiamo piuttosto canalizzarle su noi stessi, su quello che possiamo fare, sulla necessità di rimanere compatti, mettendo a frutto dal punto di vista tecnico le buone cose che stiamo facendo in allenamento, durante la settimana. Affronteremo la Fiorentina a viso aperto, ne sono sicuro.

