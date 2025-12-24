Aquilani nella storia del Catanzaro: il record e l’etichetta da “predestinato”

In tre stagioni alla guida della Primavera viola Alberto Aquilani ha vinto tre volte la Coppa Italia e due la Supercoppa. Un palmares da record e un’etichetta che inizia ad accompagnarlo: la sua recita “allenatore predestinato”. Anche grazie...

Redazione VN 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 15:49)

In tre stagioni alla guida della Primavera viola Alberto Aquilani ha vinto tre volte la Coppa Italia e due la Supercoppa. Un palmares da record e un’etichetta che inizia ad accompagnarlo: la sua recita “allenatore predestinato”. Anche grazie a Joe Barone: «Per me era un punto di riferimento. Aveva disegnato un progetto attorno a me, è stato come perdere un parente». Ne scrive La Gazzetta dello Sport raccontando degli ottimi risultati che in questa stagione sta ottenendo sulla panchina del Catanzaro, in Serie B. Dopo il flop a Pisa, sta trascinando la compagine calabrese verso i playoff. La squadra è settima, ha 28 punti ed è reduce da quattro vittorie consecutive. Un filotto che eguaglia il record del club in Serie B, centrato prima d’ora solo nel 1960-61.

Eppure l'inizio non era stato dei migliori: sei pareggi iniziali, poi due sconfitte contro Monza e Padova. La squadra al quindicesimo posto, ma Aquilani gode della fiducia totale della società e della piazza. Una fiducia che ripaga vincendo la settimana dopo con il Palermo. Nelle otto giornate successive il Catanzaro colleziona 19 punti (6 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta) e si rilancia in zona playoff, a più 5 sull’Empoli, ottavo. Una stagione molto positiva che sta vivendo anche il "Viola in Prestito" Favasuli, già avuto da Aquilani nella Primavera viola.