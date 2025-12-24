La Nazione: “La clausola di Kean ora fa bene alla Fiorentina”

La clausola di Kean, aveva bloccato il prezzo di mercato dell'attaccante a 52 milioni. Clausola bassa, si diceva. Clausola alzata poi a 62 milioni accanto alla firma del nuovo contratto.

Ma oggi, se la Fiorentina dovesse decidere in qualche modo di ascoltare proposte sul bomber, i riflessi della stagione horror sarebbero importanti anche su di lui. Per potenziale, età, certezza di un posto in Nazionale e curriculum del recente passato, Moise rimane senza dubbio un top player ma in trattativa libera (ovvero senza guardare la clausola) sarebbe non esattamente semplice venderlo davanti a una'offerta che superi i 50 milioni di euro. Lo scrive la Nazione.