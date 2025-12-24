CorSport difende Ranieri: “Correlazione tra fascia e vittoria è pura suggestione”

La fascia da capitano della Fiorentina, simbolo di grande significato soprattutto a Firenze per il ricordo di Davide Astori, è passata domenica da Luca Ranieri a David De Gea. La decisione, presa da Paolo Vanoli in accordo con la società e comunicata al gruppo dopo la trasferta di Losanna, non rappresenta una punizione ma una scelta strategica legata al delicato momento della squadra e alla necessità di riequilibrare lo spogliatoio. Ranieri ha accettato il cambiamento, comprendendo l’obiettivo di alleggerire le responsabilità su un giocatore che sente particolarmente il peso di una stagione difficile.

Pur essendo un cambiamento importante, non va sovrapposta alla prestazione contro l’Udinese: la vittoria dei viola non può essere attribuita direttamente al cambio di capitano, ma la mossa rappresenta comunque il primo scossone del nuovo corso Vanoli, volto a ristabilire equilibrio e fiducia all’interno della squadra. Un primo cambiamento evidente è arrivato, anche se la correlazione tra la novità del capitano e la vittoria facile sull'Udinese è mera suggestione. Lo scrive il Corriere dello Sport.