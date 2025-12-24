Richardson piace anche in A: lotta con il Nizza per il marocchino

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato del Genoa. De Rossi, che sta cercando di convincere Edin Dzeko a vestire la maglia rossoblù, potrebbe voler un centrocampista viola: Amir Richardson. Il marocchino piace anche al Nizza:
A centrocampo, l'idea è innanzitutto quella di resistere almeno sino a giugno alle offerte per Norton-Cuffy (che ha mercato pure all'estero), Frendrup (tornato ai livelli dell'anno scorso e osservato speciale da parte della Roma) ed Ekhator (uno dei gioiellini del Grifone anche in prospettiva futura). La parola d'ordine è non diminuire la forza dell'organico attuale: in mezzo si guarda a Richardson (il franco-marocchino della Fiorentina) e a Lovric, l'austriaco naturalizzato sloveno dell'Udinese.
