VN – Dzeko, settimana calda per l’addio: un club di A fa sul serio

Edin Dzeko si allontana dalla Fiorentina
Nicolò Schira

Mentre Edin Dzeko guarda dalla panchina vincere la sua Fiorentina, il suo amico De Rossi provava a strappare 3 puntiimportanti contro l'Atalanta di Palladino. L'ex Roma è crollato nel finale, nonostante l'inferiorità numerica. E chissà, forse questa sconfitta potrebbe aver spnto il Genoa ha dare una scossa al proprio mercato.

Infatti, come quanto raccolto dalla nostra redazione, in questa settimana il club rossoblù inizierà a fare sul serio per Edin Dzeko. De Rossi lo conosce non bene, di più e vorrebbe averlo nella sua squadra per centrare la salvezza.

Il bosniaco non incedibile, anzi. Alla Fiorentina non è riuscito a incidere in questi mesi, tant'è che l'addio a gennaio è sempre più probabile. Prima però, servirà trovare un accordo tra le parti, per far sì che l'operazione vada in porto.

