VN – Dzeko, settimana calda per l’addio: un club di A fa sul serio

Mentre Edin Dzeko guarda dalla panchina vincere la sua Fiorentina, il suo amico De Rossi provava a strappare 3 puntiimportanti contro l'Atalanta di Palladino. L'ex Roma è crollato nel finale, nonostante l'inferiorità numerica. E chissà, forse questa sconfitta potrebbe aver spnto il Genoa ha dare una scossa al proprio mercato.