VN – Dzeko, settimana calda per l’addio: un club di A fa sul serio

Mentre Edin Dzeko guarda dalla panchina vincere la sua Fiorentina, il suo amico De Rossi provava a strappare 3 puntiimportanti contro l'Atalanta di Palladino. L'ex Roma è crollato nel finale, nonostante l'inferiorità numerica. E chissà, forse questa sconfitta potrebbe aver spnto il Genoa ha dare una scossa al proprio mercato.
Edin Dzeko si allontana dalla Fiorentina
Infatti, come quanto raccolto dalla nostra redazione, in questa settimana il club rossoblù inizierà a fare sul serio per Edin Dzeko. De Rossi lo conosce non bene, di più e vorrebbe averlo nella sua squadra per centrare la salvezza.
Il bosniaco non incedibile, anzi. Alla Fiorentina non è riuscito a incidere in questi mesi, tant'è che l'addio a gennaio è sempre più probabile. Prima però, servirà trovare un accordo tra le parti, per far sì che l'operazione vada in porto.
