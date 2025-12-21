Come confermato ieri dalla nostra redazione (QUI LA NEWS), Fabio Paratici è ormai ad un passo dalla Fiorentina. Il dirigente ex Juventus e Sampdoria ha accettato la proposta viola. Paratici avrà un contratto di 4 anni e mezzo, una vera e propria investitura da parte di tutta la Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Tutto fatto per Paratici. Domani sarà il suo giorno
esclusive
VN – Tutto fatto per Paratici. Domani sarà il suo giorno
Fabio Paratici e la Fiorentina, ci siamo. Domani sarà la giornata degli accordi
Domani, lunedì 22 dicembre, sarà il suo giorno, con la chiusura totale dell'accordo. Sarà lui l'uomo da cui la Fiorentina ripartirà nel mercato di gennaio, per risollevare una classifica drammatica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA