VN – Tutto fatto per Paratici. Domani sarà il suo giorno

Fabio Paratici e la Fiorentina, ci siamo. Domani sarà la giornata degli accordi

Come confermato ieri dalla nostra redazione (QUI LA NEWS), Fabio Paratici è ormai ad un passo dalla Fiorentina. Il dirigente ex Juventus e Sampdoria ha accettato la proposta viola. Paratici avrà un contratto di 4 anni e mezzo, una vera e propria investitura da parte di tutta la Fiorentina.