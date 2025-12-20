Paratici è pronto a dire sì. L'ex direttore sportivo della Juventus ha accettato l'offerta della Fiorentina. Per lui 4 anni e mezzo di contratto e ruolo centrale nella società. Il giorno "X" ancora non è deciso, perché prima il direttore dovrà risolvere il suo contratto con il club londinese. Paratici aveva gran voglia di tornare in Italia, negli scorsi mesi aveva dialogato con club del calibro di Roma, ma soprattutto Milan.
VN – Paratici pronto ad accettare la Fiorentina, operazione in chiusura
La Fiorentina si prepara ad accogliere Fabio Paratici all'interno del Viola Park
Nel suo staff dovrebbe esserci Lorenzo Giani. Negli scorsi giorni Paratici ha già avuto modo di dialogare di presente, passato, ma soprattutto futuro con gli attuali dirigenti della Fiorentina e con Rocco Commisso.
