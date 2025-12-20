VN – Paratici pronto ad accettare la Fiorentina, operazione in chiusura

Paratici è pronto a dire sì. L'ex direttore sportivo della Juventus ha accettato l'offerta della Fiorentina. Per lui 4 anni e mezzo di contratto e ruolo centrale nella società. Il giorno "X" ancora non è deciso, perché prima il direttore dovrà risolvere il suo contratto con il club londinese. Paratici aveva gran voglia di tornare in Italia, negli scorsi mesi aveva dialogato con club del calibro di Roma, ma soprattutto Milan.