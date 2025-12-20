Il futuro di Rolando Mandragora alla Fiorentina potrebbe non essere così scontato come sembrava fino a poche settimane fa. Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione, il centrocampista viola non ha la certezza di restare a Firenze fino al termine della stagione.
Romano: “Mandragora, a gennaio può essere addio. Ci sono Marsiglia e Genoa”
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attorno a Mandragora si stanno infatti muovendo alcuni club, pronti a capire quali margini possano esserci per un’operazione nelle prossime settimane. Il giocatore, che percepisce un ingaggio compreso tra 1,5 e 1,8 milioni di euro a stagione, rientra nei profili valutabili dalla Fiorentina in un momento di profonda riflessione sul futuro della rosa. In particolare, Marsiglia e Genoa hanno già chiesto informazioni alla società viola.
