Romano: “Mandragora, a gennaio può essere addio. Ci sono Marsiglia e Genoa”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attorno a Mandragora si stanno infatti muovendo alcuni club, pronti a capire quali margini possano esserci per un’operazione nelle prossime settimane. Il giocatore, che percepisce un ingaggio compreso tra 1,5 e 1,8 milioni di euro a stagione, rientra nei profili valutabili dalla Fiorentina in un momento di profonda riflessione sul futuro della rosa. In particolare, Marsiglia e Genoa hanno già chiesto informazioni alla società viola.