Di Marzio: “Contatti positivi con Paratici: ore decisive per il sì alla Fiorentina”

La Fiorentina accelera sul fronte dirigenziale e guarda con decisione a Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra il club viola e il dirigente sono positivi, con una reale apertura da parte di Paratici a un ritorno in Italia, a patto che vengano soddisfatte alcune condizioni ritenute fondamentali.
Ottimismo e fiducia sull'asse Paratici-Fiorentina: le ultime secondo Gianluca Di Marzio
In casa Fiorentina filtra fiducia: nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ok definitivo dell’ex dirigente di Juventus e Tottenham, individuato come possibile nuovo punto di riferimento dell’area sportiva viola in una fase delicatissima della stagione.
