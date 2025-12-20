Di Marzio: “Contatti positivi con Paratici: ore decisive per il sì alla Fiorentina”

Ottimismo e fiducia sull'asse Paratici-Fiorentina: le ultime secondo Gianluca Di Marzio

La Fiorentina accelera sul fronte dirigenziale e guarda con decisione a Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra il club viola e il dirigente sono positivi, con una reale apertura da parte di Paratici a un ritorno in Italia, a patto che vengano soddisfatte alcune condizioni ritenute fondamentali.