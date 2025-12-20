Moretto: “La Fiorentina punta Paratici. Proposto contratto di 5 anni”

La Fiorentina ha bisogno di una svolta per provare a risollevarsi in una stagione fin qui disastrosa. Oltre al mercato di gennaio che, con buone probabilità, vedrà molti movimenti in riva all'Arno, il club gigliato sta cercando anche una nuova figura dirigenziale da inserire nella struttura societaria.

Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, la Fiorentina ha messo nel mirino Fabio Paratici. L'ex dirigente della Juve, dopo la squalifica per il caso plusvalenze, è tornato a lavorare al Tottenham. A Londra opera come direttore sportivo condividendo il ruolo con Johan Lange. Secondo Moretto per Paratici a Firenze sarebbe pronto un contratto di 5 anni.