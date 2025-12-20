Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato la difficile situazione della Fiorentina. "Non è semplice capire cosa stia accadendo Ricordo che con Pioli la squadra puntava allo Scudetto, ma oggi devono guardarsi dal rischio retrocessione. Alcuni giocatori che in passato hanno dato il massimo, come Kean, ora faticano a rendere al cento per cento".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Moggi avverte: “Fiorentina in difficoltà, rischio retrocessione reale”
news viola
Moggi avverte: “Fiorentina in difficoltà, rischio retrocessione reale”
Luciano Moggi commenta la crisi della Fiorentina: squadra in difficoltà e rischio retrocessione, con alcuni giocatori come Kean in calo.
Riguardo alla possibilità di retrocedere, Moggi ha aggiunto: "Il rischio c’è e non è da sottovalutare. Recuperare otto punti non è semplice e la situazione appare complessa. Molti fattori hanno destabilizzato l’ambiente, e si vede quanto la gestione di Palladino fosse determinante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA