Moggi avverte: “Fiorentina in difficoltà, rischio retrocessione reale”

Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato la difficile situazione della Fiorentina. "Non è semplice capire cosa stia accadendo Ricordo che con Pioli la squadra puntava allo Scudetto, ma oggi devono guardarsi dal rischio retrocessione. Alcuni giocatori che in passato hanno dato il massimo, come Kean, ora faticano a rendere al cento per cento".

Riguardo alla possibilità di retrocedere, Moggi ha aggiunto: "Il rischio c’è e non è da sottovalutare. Recuperare otto punti non è semplice e la situazione appare complessa. Molti fattori hanno destabilizzato l’ambiente, e si vede quanto la gestione di Palladino fosse determinante".