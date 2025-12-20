Paratici-Fiorentina? Quando Valcareggi disse: “Pagava di più per far arrabbiare Firenze”

Un aneddoto piuttosto curioso (per quanto non confermato) sul rapporto tra Fabio Paratici e la Fiorentina è stato raccontato da Furio Valcareggi a Lady Radio lo scorso 15 novembre. L’agente ha svelato un retroscena che riguarda le trattative tra Juventus e Fiorentina: secondo quanto riferito da Valcareggi, Paratici avrebbe ammesso che la sua Juventus era solita pagare i giocatori viola anche qualche milione in più rispetto alla richiesta della società, con un duplice obiettivo: assicurarsi i calciatori e, al tempo stesso, far arrabbiare tutta Firenze.
L'aneddoto che torna alla luce: quando Valcareggi raccontò del particolare e controverso rapporto tra Paratici, Firenze e la Fiorentina
Il racconto, ora tornato alla luce con le voci di un possibile avvicinamento di Paratici alla Fiorentina, offre uno spaccato interessante e controverso, ma allo stesso tempo curioso sul legame del dirigente con la piazza di Firenze.
