Paratici-Fiorentina? Quando Valcareggi disse: “Pagava di più per far arrabbiare Firenze”

Un aneddoto piuttosto curioso (per quanto non confermato) sul rapporto tra Fabio Paratici e la Fiorentina è stato raccontato da Furio Valcareggi a Lady Radio lo scorso 15 novembre. L’agente ha svelato un retroscena che riguarda le trattative tra Juventus e Fiorentina: secondo quanto riferito da Valcareggi, Paratici avrebbe ammesso che la sua Juventus era solita pagare i giocatori viola anche qualche milione in più rispetto alla richiesta della società, con un duplice obiettivo: assicurarsi i calciatori e, al tempo stesso, far arrabbiare tutta Firenze.