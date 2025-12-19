Gennaio da rivoluzione. Nazione: “Tutti sotto esame, possibili addii illustri”

Viola News
La Nazione

Verso il mercato di gennaio in casa Fiorentina sono tutti sotto esame. E si prospettano anche alcune cessioni illustri.
Il mercato come ultima cura possibile. Non può essere altrimenti in casa Fiorentina, vista la nefasta situazione di classifica. Campionato horror, anche la Conference si è messa male: stravolgimento totale o poco ci manca. Cessioni illustri? Possibile, esistono intoccabili?

La Nazione non mette limiti alla rivoluzione: possibili cessioni pesanti con indicazioni che portano a Dzeko e Gudmundsson, nomi sempre più insistenti fra i primi partenti. E poi Comuzzo, Dodo, Fagioli, Gosens. Insomma, sono tutti sotto esame. Poi ci saranno le entrate, ma con un'altra domanda: chi farà il mercato? Un bel rebus.

 

