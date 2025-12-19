Gazzetta: “Vanoli il responsabile, a partire dalla formazione. Ecco l’alternativa”

Al di là delle prestazioni individuali, il principale responsabile è Paolo Vanoli che si è giocato la prima partita per tenersi la panchina. Manca poco alla sfida crocevia contro l'Udinese e nel caso l'unica possibilità strada sarebbe quella di Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. In questo momento qualsiasi allenatore sarebbe in difficoltà.