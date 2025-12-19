Il giornalista Stefano Cecchi ha espresso la sua opinione sulle pagine de La Nazione dopo la sconfitta contro il Losanna:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi su La Nazione: “Fiorentina l’anticalcio. C’è il tempo per la rivoluzione?”
La Nazione
Cecchi su La Nazione: “Fiorentina l’anticalcio. C’è il tempo per la rivoluzione?”
Stefano Cecchi sulle pagine de La Nazione
Già dalle parole di Vanoli avevamo capito che la testa della Fiorentina era alla partita di domenica contro l'Udinese. La Fiorentina B nella nebbia di Losanna ha messo ha fatto vedere una prestazione sconcertante. Una squadra che fa solo il compitino, incassando l'ennesima sconfitta. Il problema non è la difesa a 3 o 4, ma un ambiente che non ha mai mostrato di essere compatto. L'anticalcio in purezza. L'unica soluzione sembrerebbe quella di cambiare diversi giocatori. Ma c'è ancora tempo e capacità di attuare una rivoluzione del genere?
© RIPRODUZIONE RISERVATA