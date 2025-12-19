Viola News
Nazione: “Bye Bye Conference, al prossimo anno. Ma con che squadra?”

La Fiorentina saluta momentaneamente l'Europa e ci tornerà a febbraio, anche se non si sa con quali premesse e quale squadra.
La Fiorentina saluta l'Europa e dà appuntamento a febbraio, quando dovrà giocare i play-off di Conference League. Ma come ci arriverà? Con quale squadra, dirigenti, allenatore e classifica? Lo vedremo, ora c'è una salvezza in campionato da conquistare con le unghie e con i denti. La Nazione spiega come domenica ci sarà l'Udinese e poi il Parma prima del mercato.

Poche certezze, poco futuro

Se non cambia qualcosa subito, sembra improbabile sperare nella salvezza viola. È una vera scalata, un traguardo fattibile solo con strumenti adeguati che nemmeno Vanoli sembra possedere. Manca una figura autorevole, competente e che imponga rispetto. Non serve il nome, ma i fatti, decisioni e certezze. Non c'è più tempo.

