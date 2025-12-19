Gazzetta: “Vanoli bacchetta i suoi, squadra in ritiro. Domenica partita della vita”

Vanoli bacchetta i suoi giocatori, squadra in ritiro

Redazione VN 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 09:52)

Domenica al Franchi arriva l'Udinese per quella che Paolo Vanoli ha definito "la partita della vita". Ma i segnali non sono per niente incoraggianti. L'allenatore viola si è preso la responsabilità della sconfitta ammettendo che la testa fosse già alla gara di campionato.

La risultante è una Fiorentina nuovamente in ritiro fino alla tanto attesa vittoria. Non è mancata però la bacchettata di Vanoli ai giocatori: "Alcune responsabilità vanno condivise, avevamo provato delle cose che poi non sono riuscite. Sono arrabbiato con tutti. mi piacerebbe vedere un po' più del mio spirito nella squadra".

Come se non bastasse c'è stato anche un episodio che ha coinvolto Mandragora che ha fatto discutere. Dalle telecamere sembrava che il centrocampista avesse gettato la fascia da capitano. Lui stesso però ha dichiarato di averla semplicemente passata a Palo Marì, vice sulla distinta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.