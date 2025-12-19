Corsport netto: “Perdere aiuta a perdere. La solita monocorde Fiorentina”

La Fiorentina fallisce anche l'appuntamento di Conference contro il modesto Losanna. Un'altra prestazione monocorde e senza mordente.

Non usa mezze misure il Corriere dello Sport nel tratteggiare la pessima partita mandata in campo dalla Fiorentina contro il Losanna. Serviranno i play-off in Conference, ma intanto l'Udinese diventa l'ultima prova d'appello per una squadra piatta e incapace di reagire.

Non funziona nulla

"Se vincere aiuta a vincere, perdere aiuta a perdere almeno nel caso della Fiorentina. Ed è stata la solita, identica, monocorde Fiorentina di questi quattro lunghissimi mesi. Lenta di pensiero a costruire gioco, lenta di gambe a svilupparlo, sempre con poche idee e troppi passaggi sbagliati. Anche elementari" si legge. Un atteggiamento quasi distante dalla partita, come se il focus fosse esclusivamente sul campionato in una partita che poneva di fronte la possibilità di andare agli ottavi direttamente di una competizione. Il destino di questa pessima Fiorentina sembra sempre più scritto.