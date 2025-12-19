Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Corsport netto: “Perdere aiuta a perdere. La solita monocorde Fiorentina”

Corriere dello Sport

Corsport netto: “Perdere aiuta a perdere. La solita monocorde Fiorentina”

Corsport netto: “Perdere aiuta a perdere. La solita monocorde Fiorentina” - immagine 1
La Fiorentina fallisce anche l'appuntamento di Conference contro il modesto Losanna. Un'altra prestazione monocorde e senza mordente.
Redazione VN

Non usa mezze misure il Corriere dello Sport nel tratteggiare la pessima partita mandata in campo dalla Fiorentina contro il Losanna. Serviranno i play-off in Conference, ma intanto l'Udinese diventa l'ultima prova d'appello per una squadra piatta e incapace di reagire.

Non funziona nulla

—  

"Se vincere aiuta a vincere, perdere aiuta a perdere almeno nel caso della Fiorentina. Ed è stata la solita, identica, monocorde Fiorentina di questi quattro lunghissimi mesi. Lenta di pensiero a costruire gioco, lenta di gambe a svilupparlo, sempre con poche idee e troppi passaggi sbagliati. Anche elementari" si legge. Un atteggiamento quasi distante dalla partita, come se il focus fosse esclusivamente sul campionato in una partita che poneva di fronte la possibilità di andare agli ottavi direttamente di una competizione. Il destino di questa pessima Fiorentina sembra sempre più scritto.

Leggi anche
Gazzetta: “Il Losanna non irresistibile, ecco cosa non ha funzionato”
Toto formazione: le fasce tradiscono tutti e non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA