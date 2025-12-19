Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Il Losanna non irresistibile, ecco cosa non ha funzionato”

La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Il Losanna non irresistibile, ecco cosa non ha funzionato”

Gazzetta: “Il Losanna non irresistibile, ecco cosa non ha funzionato” - immagine 1
La Fiorentina insacca la quinta sconfitta consecutiva
Redazione VN

Il Losanna era un avversario battibile e infatti nel primo tempo non sono arrivati grossi pericoli. Tuttavia, la Fiorentina difendeva troppo bassa senza riuscire a risalire. Senza Kean il lancio lungo non funzionava e la mancanza degli esterni titolari ha pesato.

Nel secondo tempo ci si sarebbe attesi una scossa da parte della Fiorentina, magari con qualche cambio. Invece è stato il Losanna a ingranare trovando la rete del vantaggio. Vanoli ha poi inserito i titolari riuscendo solo a ricavare un'occasione sprecata da Kean. Una piccola reazione si è vista, ma non poteva certo bastare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Toto formazione: le fasce tradiscono tutti e non solo
CorFio: “Trionfo al contrario. Anche la Conference sembra insormontabile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA