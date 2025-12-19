Il Losanna era un avversario battibile e infatti nel primo tempo non sono arrivati grossi pericoli. Tuttavia, la Fiorentina difendeva troppo bassa senza riuscire a risalire. Senza Kean il lancio lungo non funzionava e la mancanza degli esterni titolari ha pesato.
Gazzetta: "Il Losanna non irresistibile, ecco cosa non ha funzionato"
La Fiorentina insacca la quinta sconfitta consecutiva
Nel secondo tempo ci si sarebbe attesi una scossa da parte della Fiorentina, magari con qualche cambio. Invece è stato il Losanna a ingranare trovando la rete del vantaggio. Vanoli ha poi inserito i titolari riuscendo solo a ricavare un'occasione sprecata da Kean. Una piccola reazione si è vista, ma non poteva certo bastare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
